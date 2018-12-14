توفيق عكاشة: "اللي شايفني بطبل يقوم يرقص"

14 ديسمبر 2018 - 10:10 م

علق الإعلامي توفيق عكاشة، على الدور الذي تقوم به الدولة للقضاء على العشوائيات، قائلا: "مصر يعاد بنائها من جديد".



وقال "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إن الرئيس السيسي اقتحم ملف العشوائيات والتي كانت تشكل 39% من مساحة الدولة، موضحًا أنه عند القضاء على العشوائيات سننتقل من مصاف الدول المتخلفة إلى مصاف الدولة التنموية.



واوضح "عكاشة" أن الرئيس السيسي لديه إرادة فولاذية لتحسين وضع الدولة، لافتا إلى أن الدولة تواجه مقاومة من قاطني العشوائيات، وتعمل على ارضائهم وتلبية متطلباتهم.



وتابع منفعلا: "هو ده الرئيس السيسي.. ولو حد شايفني بطبل قوم ارقص"، لافتا إلى أن مصر خرجت من فترة تدمير، ولم يكن هناك دولة، وما حققته مصر من معدلات نمو يستحق الدخول به موسوعه جينيس.

