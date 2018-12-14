» بالفيديو: الحكم الشرعي للعادة السرية للرجل والمرأة

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ممارسة العادة السرية للرجل أو المرأة حرام شرعًا.



وأضاف "عاشور"، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس" على فضائية "الناس"، مساء الجمعة، أن نكاح اليد، أي استخدام اليد لإخراج الشهوة محرمًا شرعًا، وفقًا لما أكده الإمام الشافعي، وقال أن من صفات المؤمنين: "الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ"، لافتًا إلى أنه لا يوجد ملك يمين الآن.

وأضاف "عاشور"، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس" على فضائية "الناس"، مساء الجمعة، أن نكاح اليد، أي استخدام اليد لإخراج الشهوة محرمًا شرعًا، وفقًا لما أكده الإمام الشافعي، وقال أن من صفات المؤمنين: "الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ"، لافتًا إلى أنه لا يوجد ملك يمين الآن.