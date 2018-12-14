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الاتحاد الأوروبي: إنشاء جيش كوسوفو يجب أن يتم تدريجيًا

عرب وعالم

مجلس الاتحاد الأوروبي
مجلس الاتحاد الأوروبي

المصريون ووكالات

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شدّد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على ضرورة أن يتم إنشاء جيش نظامي في كوسوفو "بشكل تدريجي ودستوري".
جاء ذلك في بيان لممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد، فيديريكا موغيريني، تعليقًا على قرار برلمان كوسوفو، في وقت سابق الجمعة، تحويل مؤسسة "قوات الأمن" إلى جيش نظامي، والوزارة المسؤولة عنها إلى وزارة دفاع.
وأكدت موغريني تطابق رؤية بروكسل وحلف شمال الأطلسي (ناتو) إزاء القرار.
يشار أن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اعتبر الخطوة "مسألة تقررها كوسوفو من حيث المبدأ، إلا أن توقيتها غير مناسب".
وأقر البرلمان الكوسوفي تحويل "قوات الأمن" إلى جيش نظامي، و"وزارة الأمن" إلى وزارة دفاع، ويصبح ذلك نافذًا بعد مصادقة رئيس البلاد هشام ثاتشي عليه.
وإثر التصويت، نددت كل من صربيا ومقدونيا بالخطوة، في حين أيّدتها ألبانيا ووصفتها بـ"التاريخية".
وفي تصريح صحفي، قال وزير الخارجية الصربي إيفيتسا داتشيتش، إن بلغراد بصدد المطالبة باجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.
ووصف داتشيتش القرار بأنه "تهديد للشعب الصربي في كوسوفو"، الذين يشكلون نحو 1.5% من مجموع عدد السكان البالغ نحو 1.8 مليونًا، مقابل أغلبية ألبانية تقارب 93%.
وتواصل بلغراد اعتبار كوسوفو جزءًا من أراضيها، فيما تعترف باستقلال بريشتينا، الذي أعلنته عام 2008، نحو 110 دول من أصل 193. 

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