"أديب" يكشف أخطر معلومة عن العلاقات التركية ـ السعودية

15 ديسمبر 2018 - 12:30 ص

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقوم بترديد تهديدات يوميا للسعودية ، موجها سؤالا له: "أنت ليه متقطعش العلاقات مع السعودية، ليه كل يوم بتقلع حتة".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أنه لا خلاف أن جمال خاشقجي قتل غدرا، مضيفًا: "أردوغان بيهدد أنه يتكلم.. طب ما تتكلم ولا أنت خايف"، معتبرا أن العلاقات التركية السعودية في مراحلها قبل الأخيرة.

