برلماني يكشف معلومة هامة عن مهندسو "سد النهضة"

أكد عضو مجلس النواب سعيد حساسين، أن إثيوبيا أعلنت أن سد النهضة أمامه 4 سنوات حال الرغبة في إعادة فتحه مرة ثانية.



وأوضح "حساسين" في برنامجه "انفراد" على قناة "الرافدين بلس"، مساء الجمعة، أن "الشائعات كل يوم بتزيد عن اليوم اللي قبله، وشغالة مثلا سد النهضة قعدوا يقولوا خلاص الموضوع خلص وهيبدأ يشتغل والناس اللي متتسمى بيروجوا في الشائعات، طلعت أثيوبيا امبارح وقالوا قدامنا 4 سنوات، ركبوا التوربينات غلط وفيه مهندسين انتحروا واتسجنوا ومش عارف الباقي راح فين، الله يسهلهم".

