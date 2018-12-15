» تشييع ابنة الشيخ الشعراوي بقريتها بـ"الدقهلية"

15 ديسمبر 2018 - 05:39 ص

شُيعت "فاطمة" - ابنة الشيخ محمد متولي الشعراوي - إلى مثواها الأخير بقرية دقادوس بمحافظة الدقهلية .



وحضر جميع أفراد أسرة الفقيدة وعلى رأسهم شقيقاها أحمد وسامي ، حيث خرج الجثمان من مسجد الأربعين في القرية، ودفن في مقابر الأسرة بالقرب من مقام والدها.



وحرص عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، وعلى رأسهم سعد الفرماوي رئيس مركز ومدينة ميت غمر، واللواء إيهاب شبانة، مساعد مدير الأمن لمنطقة الجنوب، على المشاركة في تشييع الجثمان، بالإضافه إلى محبي ومريدي الإمام الراحل.

