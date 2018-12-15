  • السبت 15 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:29 ص
بحث متقدم
القيعي

الأهلي ينهي تعاقده مع البرازيلي "دا كوستا"

أرشيفية

يطعن طليقته ثم ينتحر وسط الشارع بسبب قصة عجيبة

محمد إمام

نجل الزعيم يتعرض لحادث مروع

أرشيفية

ذهب ليشيع صديقه .. فمات بجانب النعش بكفر الشيخ

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: "سجّلوا ورايا..هذا ما سيحدث في العالم"

اغتصاب طفلة

الكشف عن تفاصيل صادمة بواقعة اغتصاب محامية الهرم

سد النهضة

برلماني يكشف معلومة هامة عن مهندسو "سد النهضة"

الملك سلمان وأردوغان

"أديب" يكشف أخطر معلومة عن العلاقات التركية ـ السعودية

18 سيارة مطافئ للسيطرة على حريق بشركة سنيوريتا

حريق "هائل" في بئر بترول برأس سدر لهذا السبب

سد النهضة

ماذا قال "أديب" عن تأجيل أثيوبيا بناء سد النهضة

نجل الزعيم يتعرض لحادث مروع

الصفحة الأخيرة

محمد إمام
محمد إمام

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

رسالة من "سيف الإسلام" لبوتين لحل الأزمة الليبية

#

دور جديد لـ"سيف الإسلام" في مستقبل ليبيا

#

حقيقة وفاة "إليسا" في حادث بدبي

#

مذيعة "نايل سينما" في حالة حرجة بعد تعرضها لحادث مروع

محمد امام

لص بغداد

تعرض النجم محمد إمام لحادث مروع أثناء تصويره لمشهد خطير في فيلمه الجديد "لص بغداد".

وكان "إمام" يقود دراجة نارية خلال تصوير أحداث الفيلم ليتوقف التصوير للاطمئنان عليه ليتبين إصابته بالعديد من السحجات والكدمات .

وإثر ذلك قرر مخرج الفيلم إعطاء إجازة لـ"إمام لحين استقرار حالته وعودته للتصوير خلال الأيام المقبلة.

"لص بغداد" بطولة "محمد إمام، ياسمين رئيس، فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن"، وجار ترشيح باقي الأبطال، وإخراج أحمد خالد موسى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» مؤلف "تامر وشوقية" يهاجم "أحمد مكي": مش عايز أشوفك حتى صدفة
» مفاجآت يكشفها التقرير الطبي لمقتل مواطن قبطي ونجله بالمنيا
» تشييع ابنة الشيخ الشعراوي بقريتها بـ"الدقهلية"
» تقنية مذهلة لشحن الهاتف.. تعرف عليها
» تعليق ناري لـ"عبدالحفيظ" بعد فوز الأهلي على جيما
» المحامي السابق لـ"ترامب" يتهمه بـ"الكذب"
» "أديب" يعلق على مداخلة الرئيس السيسي مع شريف عامر
» توفيق عكاشة: "اللي شايفني بطبل يقوم يرقص"
» سر اختفاء"كامي" عن الساحة الفنية قبل وفاته
» بالفيديو: الحكم الشرعي للعادة السرية للرجل والمرأة
» هذا ما قاله "عكاشة" عن انتقاد الرئيس السيسي لـ الإعلام

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • ظهر

    11:55 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة