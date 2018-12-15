» مفاجآت يكشفها التقرير الطبي لمقتل مواطن قبطي ونجله بالمنيا

15 ديسمبر 2018 - 07:44 ص

كشفت التقرير الطبي الخاص بمقتل مواطن قبطي ونجله أمام كنيسة بالمنيا عدة شواهد تؤكد بشاعة الجريمة التي تعرضا لها.



وأكد إصابة الأب بطلق ناري ووجود فتحة دخول وخروج في الفك الأيسر، من الوجه، وابنه بطلق ناري وفتحتي دخول وخروج في العين اليسرى والكتف الأيسر.

وأظهر التقرير الخاص بتصريح الدفن في المحضر رقم 13800 إداري بندر المنيا أن سبب وفاة "عماد كمال صادق" إصابة نارية بالفك السفلي من الجهة اليسرى بالوجه "دخول وخروج"، كما أظهر التقرير الخاص بنجله "كمال" وشهرته "ديفيد"، أن سبب الوفاة إصابة نارية في العين اليسرى "دخول وخروج" وفي الكتف الأيسر "دخول وخروج".

وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا، مساء الأربعاء الماضي، من شرطة النجدة بقيام "ر. م. خ" 43 سنة، مقيم بقرية الخيالة بمركز أبو قرقاص رقيب شرطة، بإطلاق النيران على "عماد كمال صادق" 50 سنة ونجله "ديفيد" 21 سنة، الخفيران على موقع إنشائي تابع لشركة مقاولات أمام خدمة رقيب الشرطة، وأسفر عن ذلك مصرعهما.

وكشفت التحريات الأولية عن أن مشاجرة نشبت بين الطرفين فقام "الشرطي" بإطلاق النار عليهما، ما أسفر عن وفاتهما.

وأصدرت مطرانية المنيا وأبوقرقاص بيانًا عقب الحادث، قالت فيه: "بينما كان كلٌّ من عماد كمال صادق الشهير بعماد المقدس 49 سنة، ومعه ابنه ديفيد 21 سنة، يقومان برفع أنقاض منزل مقابل لكنيسة نهضة القداسة بشارع الصرافة، في إطار عملهم في المقاولات بمدينة المنيا، وعلى خلفية خلاف بينهما وبين حارس كنيسة ويدعى "ر. م. خ"، قام الأخير بإطلاق النار عليهما فُقتل الاثنين".

ونقلت الجثتين إلى المستشفى، وألقي القبض على الشرطي، وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أصدرت قرارها بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.