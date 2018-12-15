  • السبت 15 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:29 ص
بحث متقدم
الرئيس السيسي

بث مباشر.. "السيسى" يفتتح عددًا من المشروعات التنموية

الزمالك

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقطن التشادي

الرئيس السيسي

الرئيس يفتتح عددًا من المشروعات اليوم.. تعرف عليها

الدولار

تراجع أسعار الدولار في تعاملات اليوم

المتهمان

مفاجأة مدوية في جريمة شرف "إمبابة": العروس عذراء

القيعي

الأهلي ينهي تعاقده مع البرازيلي "دا كوستا"

أرشيفية

يطعن طليقته ثم ينتحر وسط الشارع بسبب قصة عجيبة

محمد إمام

نجل الزعيم يتعرض لحادث مروع

أرشيفية

ذهب ليشيع صديقه .. فمات بجانب النعش بكفر الشيخ

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: "سجّلوا ورايا..هذا ما سيحدث في العالم"

مفاجأة مدوية في جريمة شرف "إمبابة": العروس عذراء

قضايا وحوادث

المتهمان
المتهمان

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

«سعدان»: رباعية مصر على الجزائر تمت بالاتفاق

#

واشنطن بوست تكشف مفاجأة مدوية عن مقتل خاشقجي

#

القبض على سيدة يشتبه فى قتلها شابًا بإمبابة

#

مفاجأة حول صور صلاة محافظ المنيا داخل مكتبه

عروس إمبابة

تهرب من المنزل قبل زفافها

كشف المتهمان بقتل عروس إمبابة تفاصيل مثيرة عن وفاتها ، مؤكدين أنهما لم يقصدا قتل الفتاة صاحبة الاثنين وعشرين ربيعا.

وكانت التحريات كشفت أن المجني عليها - 22 سنة - كانت مخطوبة لنجل عمها ، وقبل الزفاف بيومين هربت من المنزل ، وفي أثناء بحث أسرتها عنها ، فوجيء أحد معارف الأسرة بالفتاة ، ولما سألها عن أسباب تواجدها هنا فقالت: "أصلي تايهة" ، فاتصل بوالدها الذي حضر لاصطحابها .

لكن الأمور لم تنتهِ عند هذا الحد ، إذ قرر شقيق المجني عليها وعمها - والد العريس - الكشف على الفتاة ، وذهبا بها للطبيب الذي أكد أنها عذراء ، لكنهما شرعا في الاعتداء عليها بالضرب والصعق لحين اعترافها بمكان تواجدها أثناء غيابها عن المنزل ، إلا أن الفتاة لفظت أنفاسها الأخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية بقيادة الرائد مؤمن فرج، معاون مباحث إمبابة من ضبط المتهمين اللذين اعترفا بارتكاب الواقعة دون وجود نية للقتل: "ماكناش نقصد نموتها.. كنا عايزين نعرف هي راحت فين" -حسب اعترافات المتهمين أمام رجال المباحث- وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحاله اللواء إيهاب مختار، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. يوم هندى بالجامعة المصرية الروسية
» "المصرى" يفتتح مشواره الأفريقى عصر اليوم
» شاكيرا معرضة للحبس.. تعرف على السبب
» طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 13 درجة
» لماذا هاجم توفيق عكاشة المطرب تامر حسني؟
» ما لا تعرفه عن الراحل حسن كامي: تزوج مسيحية وغنى بعد وفاة نجله
» فنان شاب: أفكر جديًا في اعتزال التمثيل
» مؤلف "تامر وشوقية" يهاجم "أحمد مكي": مش عايز أشوفك حتى صدفة
» مفاجآت يكشفها التقرير الطبي لمقتل مواطن قبطي ونجله بالمنيا
» تشييع ابنة الشيخ الشعراوي بقريتها بـ"الدقهلية"
» تقنية مذهلة لشحن الهاتف.. تعرف عليها

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • ظهر

    11:55 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة