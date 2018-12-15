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ما لا تعرفه عن الراحل حسن كامي: تزوج مسيحية وغنى بعد وفاة نجله

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حسن كامي
حسن كامي

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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الأوبرا

حسن كامي

توفي الفنان حسن كامي عن عمر يناهز 82 سنة في خبر أحزن الوسط الفني بشكل كبير ، لكن كثيرون لا يعرفون الكثير عن حياة الراحل ، وفيما يلي بعض المعلومات:

1- ولد عام 1936.

2- حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة.

3- درس بالكونسرفتوار وأصبح مغني أوبرالي.

4- بدأ حياته العملية في أوبرا القاهرة عام 1963.

5- عمل كموظف حجز في شركة طيران ثم تقلد مناصب عديدة منها مدير محطة طيران بمطار القاهرة.

6- حصل على الجائزة الثالثة العالمية فى الغناء الأوبرالي وغيرها من الجوائز.

7- شارك في 270 أوبرا عالمية وقدم دور البطولة في "أوبرا عايدة" على مسارح الاتحاد السوفيتي.

8- قدمه للمسرح الفنان محمد نوح ليشارك في العديد من المسرحيات.

9- قدم أعمالا تليفزيونية وسينمائية عديدة منها "إسكندرية- نيويورك" و "يا مهلبية يا" وكان آخر أعماله "قدرات غير عادية".

10- تزوج من سيدة مسيحية وعانى كثيرا لاتمام الزواج.

11- أسرة زوجته اتهمته أنه يطمع في ثروتها، وحارب كثيرا حتى أثبت حسن نيته.

12- اشترى مكتبة "المستشرق" التي يرجع تاريخها إلى القرن الـ19 وكانت زوجته تديرها حتى وفاتها.

13- توفي ابنه الوحيد "شريف" وهو في عمر الـ 18 عاما.

14- اعتزل الغناء الأوبرالي عام 2001.

15- حزن وتأثر كثيرا بوفاة زوجته وأصبح يدير المكتبة بعد وفاتها.

16- كان حسن كامي يتواجد في المكتبة التي تقع في وسط البلد بشكل مستمر في أيامه الأخيرة.

17- تحدث من قبل أنه يرغب في أن يهدي منزله بعد وفاته إلى دور الأيتام.

18- حكى أنه وقع عقدًا مع الأوبرا للغناء فيها بدءًا من يوم 28 إبريل ، لكن نجله توفي يوم 20 إبريل ووجد نفسه مضطرا للغناء وسط الجمهور التزاما بالعقد الذي وقعه بعد وفاة نجله بـ 8 شهور.

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