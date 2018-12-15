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"المصرى" يفتتح مشواره الأفريقى عصر اليوم

الرياضة

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

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يفتتح فريق المصري البورسعيدي، مشواره ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، فى الرابعة عصر اليوم حينما يواجه ساليتاس اف سى بطل بوركينا فاسو على استاد المصري ببورسعيد.

وطالب مصطفى يونس اللاعبين بإغلاق ملف الدورى العام مؤقتًا، والتركيز فى الكونفدرالية خاصة أن الفريق كان صاحب لقب الحصان الأسود فى النسخة الأخيرة، ونجح فى التأهل إلى الدور قبل النهائى قبل أن يخرج على يد فيتا كلوب الكونغولى.

وتشهد المباراة حضور 10 آلاف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية، وطرحت إدارة المصري تذاكر المباراة لأعضاء الجمعية العمومية العاملين والمسددين لاشتراك السنة المالية 2019/2018، علمًا بأن قيمة التذكرة بلغت عشرين جنيهًا وتم تسليمها بموجب بطاقة العضوية وبطاقة الرقم القومي.

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