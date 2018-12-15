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مستقبل وطن: محلات بالبحيرة تبيع الحبة القاتلة للشباب

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محمد قناوى عضو الأمانة العامة للتقييم والمتابعة بحزب مستقبل وطن

أمينة عبد العال

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طالب محمد قناوى، عضو الأمانة العامة للتقييم والمتابعة بحزب مستقبل وطن، الباحث الاقتصادى، وزير الزراعة بتشديد الرقابة على محلات بيع المبيدات والتى تبيع حبة الغلة القاتلة بالمخالفة للقانون للشباب الذين يتعاطونها بغرض الانتحار ما سبب فى كارثة بمحافظات الوجه البحرى.

وأكد قناوى، أن لجنة المبيدات بوزارة الزراعة قد اتخذت اجراءات ضارة للتعامل مع استخدام حبة الغلة "السيلفوس" المستخدم فى حفظ الغلال حيث جعلت أنه يباع فقط للشون الكبيرة ومن خلال الجمعيات الزراعية وبنوك التنمية الزراعية منعًا للاستخدام السيئ له بعد تزايد نسبة الانتحار بين الشباب بعد تعاطيهم هذه الحبة القاتلة.

وأكد قناوى أن برنامج لحظات فارقة الذى يعرض على فضائية الحدث قد عرض أمس أن حبة الغلة تباع بشكل عادى فى محافظة البحيرة فى محلات المبيدات ومحلات البقالة ايضا وبجنيه ونصف الحبة الواحدة وبدون أى ضوابط أو رقابة مما زاد من نسبة الانتحار فى هذه المناطق، موضحًا أن هذا يؤكد أن الرقابة ضعيفة على محلات المبيدات من قبل وزارة الزراعة.

وأوضح قناوى أنهم سيقومون بتحضير خطة للتنسيق مع أمانة الفلاحين والأمانات المتخصصة لوضع إطار زمني لحل هذا الأمر بالتعاون مع وزارة الزراعة لتحقيق مصلحة المواطن والمجتمع.


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