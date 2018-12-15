» بالصور.. يوم هندى بالجامعة المصرية الروسية

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يوم هندي
يوم هندي

أمينة عبد العال

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نظمت الجامعة المصرية الروسية اليوم الثقافي الهندي بهدف التقارب والتعارف بين الشعوب والاستفادة من الخبرات العلمية والثقافية تحت رعاية الدكتور شريف فخري رئيس الجامعة.

واستضافت الجامعة  لياقت علي - المستشار الثقافى لدولة الهند بالقاهرة والذي قام بدورة بشرح التجربة الهندية في مجالي التعليم والبحث العلمي، إضافة لدور العلاقات الإنسانية والسياسية والتجارية بين البلدين في عملية نماء ورخاء الشعبين .

 وتحدث "لياقت علي" عن الحضارتين الهندية والمصرية القديمتين، مشيداً بالتعاون الثقافي البناء .

وتم عرض فيلم تسجيلي عن التقدم الذي وصلت إليه دولة الهند بفضل الاستثمار في البحث العلمي واستدعاء الموروث الثقافي لديها في هذا التقدم .

كما شاركت أنجو سنج - مدرسة اليوجا والثقافة الهندية بالملحقية الثقافية الهندية والتي قدمت محاضرة عن أهمية اليوجا ودور الطب البديل فى تنظيم الأداء العقلي والبدني.

وفي نهاية اليوم تم تقديم عرض مصور لأهم معالم الهند التاريخية والسياحية وتقديم عرض فني لفرقة الفن الهندي .

يأتي ذلك ضمن فاعليات حملة (شباب واعي) والتي تهدف إلى رفع الوعي الثقافي والعلمي للطلاب من خلال الإستفادة ودراسة النماذج الناجحة على مستوى العالم لمواكبة حركة التطور في مجالات الثقافة والتعليم والبحث العلمي.


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