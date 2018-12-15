أستراليا تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

15 ديسمبر 2018 - 09:57 ص

أعلن رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، أن حكومته قررت الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكنه قال إن سفارة أستراليا ستظل في تل أبيب حتى تتحقق تسوية سلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف أن أستراليا تعترف أيضا بتطلعات الفلسطينيين إلى إقامة دولة عاصمتها في القدس الشرقية.

ويعتبر وضع القدس من أبرز القضايا المتنازع عليها بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات واسعة العام الماضي، حين أحدث تغييرا جذريا في السياسة الخارجية الأمريكية واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ونُقلت السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في مايو/ أيار الماضي.

جاء إعلان موريسون بعد فترة من المباحثات مع سياسيين في أستراليا وحلفاء في الخارج.

وقال رئيس الوزراء إن "أستراليا تعترف الآن بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، كونها مقرا للكنيست الإسرائيلي ومقرا للعديد من المؤسسات الحكومية".

وأضاف: "نتطلع إلى نقل سفارتنا إلى القدس الغربية عندما يكون ذلك عمليا... وبعد تحديد الوضع النهائي".

وأشار إلى أنه في هذه المرحلة الانتقالية، ستفتح أستراليا مكتبا للدفاع والتجارة في القدس الغربية.

وأوضح أن أستراليا تدعم "ديمقراطية ليبرالية" في الشرق الأوسط.

وكان مالكولم تيرنبول، رئيس الوزراء الأسترالي السابق، قد استبعد أن تسير بلده على خطى الولايات المتحدة في نقل سفارتها إلى القدس.

وأعلنت غواتيمالا وباراغواي نيتهما نقل سفارتيهما من تل أبيب إلى القدس في وقت سابق، لكن باراغواي غيرت موقفها بعد تولي حكومة جديدة سدة الحكم.