"الدراويش" يضع الرتوش النهائية استعدادًا للقطن الكاميرونى

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يختتم فريق الإسماعيلي، تدريباته استعدادًا لمواجهة القطن الكاميرونى والمقرر لها الخامسة مساء غدٍ الأحد بإستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات ذهاب دور الــ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وشهد المران تدريبات على التمرير فى المساحات الضيقة، بالإضافة لتخصيص تدريبات على الكرات العرضية.

وركز الجهاز الفنى على تدريب اللاعبين حول كيفية التعامل مع الهجمات المرتدة للفريق المنافس والانتشار في الملعب بدون كرة مع التحرك كتلة واحدة.

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