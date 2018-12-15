  • السبت 15 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:28 ص
بحث متقدم
الرئيس السيسي

بث مباشر.. "السيسى" يفتتح عددًا من المشروعات التنموية

الزمالك

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقطن التشادي

الرئيس السيسي

الرئيس يفتتح عددًا من المشروعات اليوم.. تعرف عليها

الدولار

تراجع أسعار الدولار في تعاملات اليوم

المتهمان

مفاجأة مدوية في جريمة شرف "إمبابة": العروس عذراء

القيعي

الأهلي ينهي تعاقده مع البرازيلي "دا كوستا"

أرشيفية

يطعن طليقته ثم ينتحر وسط الشارع بسبب قصة عجيبة

محمد إمام

نجل الزعيم يتعرض لحادث مروع

أرشيفية

ذهب ليشيع صديقه .. فمات بجانب النعش بكفر الشيخ

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: "سجّلوا ورايا..هذا ما سيحدث في العالم"

"التموين" تعلن عن تولى شركة فرنسية إدارة أسواق الجملة فى مصر

آخر الأخبار

وزارة التموين
وزارة التموين

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

تفاصيل مثيرة عن "شريف شيكات" منفذ هجوم" ستراسبورج"

#

"التموين" تكشف عن خطوات إعادة المستحقين للبطاقات

#

كارثة مصرية مفزعة اسمها نقص أكياس الدم (2)

#

آخر تصريح للسفير الإثيوبى فى القاهرة قبل رحيله

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الحكومة اتفقت مع شركات فرنسية الكبرى، على إدارة أسواق الجملة فى مصر وتقديم الدعم الفنى لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى، من أجل تقليل حلقات التداول وتقليل الفاقد والإدارة الجيدة ما يؤدى إلى خفض الأسعار للمستهلك بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 % خلال عام 2019.

وقال عشماوى  فى تصريحات اليوم، أن الجهات التى تقدم دعما فنيا للأسواق المصرية حاليًا هى المحليات والغرف التجارية  وهى غير مؤهلة تمامًا لذلك، حيث إن الشركة أجرت بالفعل مسحًا على عدد من الأسواق وكان تقييمها سيئا، وأنه ستتم الاستعانة بتلك الشركة لتطوير السوق المحلية خلال عام 2019.

وتابع أن ممثلى الشركة عقدوا عدة لقاءات مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لاستعراض خطط الشركة للاستثمار فى مصر فى مجال إنشاء وإدارة الأسواق فى مصر، وذلك بحضور وممثل الوكالة الفرنسية للتنمية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. يوم هندى بالجامعة المصرية الروسية
» "المصرى" يفتتح مشواره الأفريقى عصر اليوم
» شاكيرا معرضة للحبس.. تعرف على السبب
» طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 13 درجة
» لماذا هاجم توفيق عكاشة المطرب تامر حسني؟
» ما لا تعرفه عن الراحل حسن كامي: تزوج مسيحية وغنى بعد وفاة نجله
» فنان شاب: أفكر جديًا في اعتزال التمثيل
» مؤلف "تامر وشوقية" يهاجم "أحمد مكي": مش عايز أشوفك حتى صدفة
» مفاجآت يكشفها التقرير الطبي لمقتل مواطن قبطي ونجله بالمنيا
» تشييع ابنة الشيخ الشعراوي بقريتها بـ"الدقهلية"
» تقنية مذهلة لشحن الهاتف.. تعرف عليها

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • ظهر

    11:55 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة