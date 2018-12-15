شاهد.. رد فعل فتاة رأت "صلاح" فى مستشفى ببريطانيا

15 ديسمبر 2018 - 10:05 ص

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم العالمي محمد صلاح لاعب منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي من داخل مستشفى للأطفال في بريطانيا.

وتظهر من خلال الفيديو ردة فعل فتاة بريطانية عند رؤية نجم "الريدز" وعلامة السعادة والدهشة التي ظهرت علي وجهها.

الفيديو نشره مستشفى "الدير هيي" للأطفال في مدينة ليفربول على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، في تعليق جاء فيه: "تأثير محمد صلاح" حيث كان الأخير يقوم بزيارة للمستشفى وأخذ صور تذكارية مع أطفال بمناسبة أعياد الميلاد، وفقًا لما تناقلته تقارير إعلامية.

شاهد الفيديو..



