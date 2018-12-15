إصابة 28 شخصًا فى خروج ترام عن القضبان

15 ديسمبر 2018 - 10:20 ص

أفادت وسائل إعلام برتغالية بأن 28 شخصًا أصيبوا بجروح في لشبونة، إثر خروج ترام عن القضبان.

وأظهرت صور نشرت على الإنترنت الترام مقلوبًا على جانبه على ناصية شارع، فضلاً عن تجمع الكثير من مركبات الطوارئ.

وقالت الشرطة إن الحادث، الذي وقع في منطقة لابا الغنية بالعاصمة البرتغالية، لم يسفر عن وقوع إصابات خطيرة.

وأعلنت شركة كاريس المشغلة للترام عن فتح تحقيق في سبب الخروج عن القضبان.

وقال شهود عيان إن السبب ربما يعود إلى تعطل مكابح الترام.