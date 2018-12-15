معلومة غير مطمئنة يصرح بها خبير زراعي لـ"الفلاحين"

15 ديسمبر 2018 - 10:27 ص

حذر المهندس فارس عيد، الخبير الزراعي، المزارعين من الزراعة في الصوب الزراعية خاصة في شهر ديسمبر ويناير، قائلاً: "بقول لأخواتي المزارعين احترسوا في شهر 12 وشهر واحد من حاجتين المياه والتسميد".

وأضاف "عيد" خلال حواره مع برنامج "من سيزرع المليون" المذاع على فضائية "الصحة والجمال"، أنه يجب على المزارع أن يراعي كمية المياه التي يحصل عليها النبات، معقبًا: "المياه على قدر احتياج النبات".

وناشد الخبير الزراعي، المزارعين بأن يقوموا بتسميد التربة مرة واحدة في الأسبوع، قائلاً: "كثرة التسميد يؤدي إلى تسمم التربة ومن ثم إلى تسمم النبات".