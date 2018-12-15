بالصور.. مؤتمر مصرى للتمهيد للمصالحة بين القبائل الليبية

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القبائل الليبية

القبائل المصرية

استقبلت قبيلة أولاد سليمان بمصر بمقر القبيلة بطريق أبو رواش وفدا ليبيا رفيع المستوى بقيادة الشيخ محمد المبشر رئيس الوفد كخطوات أولى فى طريق المصالحة ما بين القبائل والعشائر المتناحرة فى ليبيا خاصة قبيلة القذاذفة وقبيلة أولاد سليمان بليبيا.

وكان فى استقبال الوفد الرسمى الليبي الشيخ مهدى عبد الجواد والشيخ مبروك عبد الجواد شيوخ قبيلة أولاد سليمان وقد بدأ المؤتمر تحت عنوان السلام الشامل ضرورة للمصالحة مابين القبائل والعشائر الليبية الذى اقيم بمقر قبيلة أولاد سليمان.

وقد بدأ الإعلامى محسن داود القيادى فى المجلس القومى للقبائل العربية وعضو لجنة المصالحة المصرية الليبية بكلمة افتتاحية عن وحدة الصف العربى والليبي ثم كلمة الترحاب من الشيخ عطية على من قبيلة أولاد سليمان الذى رحب بالوفد الرسمى الليبي ثم تحدث رئيس الوفد الليبي الشيخ محمد المبشر الذى أعرب عن سعادته على حسن الاستقبال وكرم الضيافة من قبيلة أولاد سليمان وانه يمد يده للسلام لأجل أن تكون ليبيا موحدة.

وختمت الكلمات بالشيخ مبروك عبد الجواد شيخ قبيلة أولاد سليمان الذى دعا إلى لم شمل القبائل والعشائر الليبية وضرب مثال بالمجاهد الكبير عمر المختار الذى قدم لليبيا الكثير ويجب على أبناء ليبيا أن يحتذوا مثله ويقدموا لبلدهم مثل ما قدم عمر المختار وقد دعا الوفد الليبي شيوخ قبيلة أولاد سليمان وأعضاء لجنة المصالحة المصرية  للحضور إلى ليبيا للوقوف على أخر المستجدات واستكمال طريق المصالحة.

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