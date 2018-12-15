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إخلاء سبيل المتورطين فى فيديو الهرم الفاضح

قضايا وحوادث

الهرم
جانب من الواقعة

شيماء السيد

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قررت نيابة استئناف القاهرة، إخلاء سبيل الجمّال بمبلغ 5 آلاف جنيه والفتاة، بضمان محل إقامة المتهمين بتسهيل مهمة صعود مصور دنماركي الجنسية، بالتسلل إلى المنطقة الأثرية ليلا وتسلق الهرم الأكبر، وتصوير مقطع فيديو إباحي.

كانت قد نجحت وزاره الداخلية في الوصول لاثنين من المتورطين في الفيديو الفاضح أعلى سفح الهرم، وكان تم تداول مقطع فيديو بموقع التواصل الإجتماعي يتضمن قيام شخصين من السائحين الأجانب بتسلق الهرم الأكبر  بمنطقة الأهرامات وظهورها في مشهد فاضح.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة أجهزة وزارة الداخلية وتم تحديد صاحب مقطع الفيديو اندرياس عقيد دنماركي الجنسية مواليد 1995 مصور فوتوغرافي وصل للبلاد بتاريخ 19/11/2018وغادر البلاد 4/12/2018.

وتبين من التحريات انه تسلق الهرم وكان بصحبته الدنماركية جوزفين سارة بالي مواليد 1998 وصلت البلاد 28/11/2018 وغادرت بتاريخ 30/11/2018 وتمكن من تصوير مشهد فاضح أعلى سفح الهرم.

وأسفرت جهود البحث عن تورط "موسى ع"، مواليد 64، جمال بالمنطقه الأثرى" ومن أهالي نزلة السمان وهند علي إبراهيم من بولاق الدكرور بالجيزة والتي تعرفت علي الأجنبيين عن طريق الإنترنت.

وبمواجهتهما اعترفا بمساعدتها على تسلق الهرم مقابل  4 آلاف جنيه.

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