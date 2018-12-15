» تفاصيل استثمار أغنى رجل أعمال زيمبابوي فى مصر

15 ديسمبر 2018 - 10:45 ص

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية، عن أن أغنى رجل أعمال في زيمبابوي يستثمر 400 مليون دولار في مجال الاتصالات بمصر، لافتة إلى أن هذا يعتبر مؤشرا على تعافي الاقتصاد المصري، وأن مصر وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية.

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أن مجموعة "ليكويد تليكوم" الأفريقية العاملة في مجال الاتصالات المملوكة لـ ستريف ماسيوا، تعتزم استثمار 400 مليون دولار في البنية التحتية لمراكز وشبكة المعلومات في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، بمشاركة الشركة المصرية للاتصالات.

وعلى هامش مؤتمر أفريقيا لعام 2018 بمدينة شرم الشيخ، قال "ماسيوا" إن "الاتفاقية تم توقيعها للاحتفال باستكمال شبكة "كيب تاون (جنوب أفريقيا) إلى القاهرة"، والتي تربط 13 دولة أفريقية بأكثر من 60 ألف كيلو متر من الألياف البصرية".

وتابع: "ستكون هذه الشبكة مهمة بالتأكيد في جلب الألياف إلى الخدمات المنزلية لملايين من الناس في أفريقيا خلال السنوات المقبلة".

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح "ماسيوا": "لقد عبرنا بالفعل أفريقيا من الشرق إلى الغرب عبر السودان وتشاد. نحن على الحدود النيجرية ومن المتوقع أن نصل إلى أبوجا بنهاية يناير خلال قمة الاتحاد الأفريقي، ونريد أن نصل إلى داكار قبل أن ينهى الرئيس السيسى فترته الرئاسية".

وذكر التقرير إلى أن الشركة المصرية للاتصالات سوف تستخدم شبكة الاتصالات التي يمتلكها الملياردير الزيمبابوي لتعزيز الاتصال بين الشركات المصرية والمراكز التجارية الإقليمية الأخرى عبر القارة.

ويعد ستريف ماسيوا أغنى رجل فى زيمبابوى وتقدر "فوربس" ثروته بحوالى 2.4 مليار دولار.