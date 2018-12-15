تعليق «أديب» على فوز صلاح بلقب الأفضل فى أفريقيا

15 ديسمبر 2018 - 11:10 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز اللاعب المصري والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح كأفضل لاعب بأفريقيا للعام التالي علي التوالي.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "أية أحسن لاعب في أفريقيا دي إحنا الكلام ده مبقاش ينفع معانا".

وتابع: "ابننا صلاح الأحسن في العالم الأفضل في الكون ومبقناش نعرف أخبار رونالدو وبنتابع ميسي طشاش".

وأضاف "أديب": "الدوري الإنجليزي بقى أهم من الدوري المصري، كم أنت عظيم يا صلاح".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "أديب" حيث قالت بسمة سلامة: "صلاح هو الحاجة الوحيدة اللى بتفرحنا ربنا يكرمه كمان وكمان".

وأضاف: "أبو صلاح أمير القلوب الحقيقي فخر مصر إحنا محظوظين لأننا بنعيش في فترة الأفضل على الإطلاق في التاريخ الكروى المصرى".