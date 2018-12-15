86 ألف دولار ديونًا على كل فرد في العالم

15 ديسمبر 2018 - 11:28 ص

ارتفع الدين العالمي لأكثر من 180 تريليون دولار خلال العام الماضي، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق، كما أنه أعلى بنحو تريليوني دولار من تقديرات صندوق النقد الدولي السابقة في أكتوبر الماضي.

ووفقًا للبيانات، فإن متوسط نصيب الفرد من الدين العالمي بلغت 86 ألف دولار، وهو أكبر من متوسط دخل الفرد بنحو مرتين ونصف.

وسجل الدين العالمي 184 تريليون دولار أو ما يعادل 225% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.