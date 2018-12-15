بهذه الطريقة احتفل "كاف" بتتويج صلاح كأفضل لاعب

15 ديسمبر 2018 - 11:36 ص

نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تقريرًا عبر موقعه الرسمى عن اللاعب محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2018 للعام الثاني علي التوالي.

وجاء تقرير "كاف" بعنوان "صلاح يحتفظ بجائزة الأفضل فى أفريقيا للعام الثانى على التوالى"، وسلط الضوء على إنجازات الفرعون هذا العام مع ليفربول والمنتخب الوطنى الذى سجل هدفيه فى كأس العالم الأخيرة بروسيا.

وقال الكاف فى تقريره: "مهاجم ليفربول ومصر تألق فى 2018 على كل المستويات، وحافظ على جائزة "بى بى سى" أفريقى لأفضل لاعب فى القارة للمرة الثانية على التوالى، وسجل صلاح 44 هدفًا فى 52 مباراة لعبها مع ليفربول الموسم الماضى، وهو الأول له فى ميرسيسايد بعد انضمامه للفريق من روما وساعده فى الوصول إلى نهائى دورى أبطال أوروبا".

وأضاف "كاف"، فى وقت سابق من عام 2018، فاز صلاح بجائزتى أفضل لاعب فى العام من النقاد والجماهير، كما فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقى من "كاف" عام 2017 وتواجد أيضًا بالقائمة النهائية للمرشحين للجائزة هذا العام والتى سيتم الإعلان عنها فى يناير.