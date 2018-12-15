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خبير نفسى: 6 أسباب وراء ظاهرة الإدمان بين الشباب

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حدد الدكتور جمال فرويز، خبير علم النفس، الأسباب الرئيسية وراء الإدمان وهى، ضعف الإيمان بالله، الفراغ، حب التجربة، البذخ والترف، رفقة أصدقاء السوء، الضعف النفسي في مواجهة المشكلات.

وأضاف فرويز فى تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الشاب يحاول الهروب من كل تلك المشكلات الحياتية عن طريق اللجوء إلى تلك المخدرات.

وتابع  الخبير  النفسي أن بعضا من الأعمال السينمائية والدرامية التي تبثها القنوات الفضائيّة، تشجع على المخدّرات وغيرها من الأفعال القبيحة، وتصوّرها بأنّها شيء عاديّ بل وممتع، أضف إلى ذلك تناول الأدوية المهدئة دون استشارة الطبيب لمدّة طويلة، مّا يجعل الشخص يدمن عليها دون أن يدرك مخاطرها.

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