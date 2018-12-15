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النيابة تتلو أمر إحالة متهمي عنف الظاهر

قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

شيماء السيد

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استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء فى طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، نظر إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهم في "أحداث عنف الظاهر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وبحضور شادى سيف ممثل النيابة العامة، وسكرتارية معتز مدحت.

وتلا شادى سيف ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين وقال إنه فى ليلة 15 يوليو 2013 بدائرة قسم شرطة الظاهر محافظة القاهرة انضموا وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شانه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

واستعرضوا وآخرون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم الوارد أسمائهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطو عليهم بان تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم فى مسيرة متوجهين منطقة الظاهر وشارع رمسيس وغمرة بعضهم حال أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص.

وقد اقترنت بالجناية السابقة جناية قتل عمد ذلك لأنهم فى ذات المكان والزمان سالفى الذكر قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه أحمد صلاح البيومى عمدا مع سبق الأصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتل من يتصادف وجوده فى محيط الأحداث وأعدو لهذا الغرض الأسلة والأدوات سالفة البيات.

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