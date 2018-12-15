لليوم الثانى.. استمرار محاولات إطفاء حريق بئر بترول "أم عسل"

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ما زالت قوات الإطفاء والحماية المدنية، تحاول السيطرة على الحريق، الذي اندلع أمس الجمعة، في حقل بترول "أم عسل" في مدينة رأس سدر، بجنوب سيناء.

وقال علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، إنه تم الدفع بـ25 سيارة إطفاء بالإضافة إلى 7 سيارات مياه لتبريد المنطقة حول الحريق، كما دفعت الشركة العامة للبترول ومحافظة جنوب سيناء والقوات المسلحة بسيارات إطفاء في محاولات لإخماد الحريق.

وتلقى اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء أمس، إخطارًا بنشوب حريق في حقل بترول "أم عسل" أحد حقول البترول التابعة للشركة العامة للبترول في رأس سدر.

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