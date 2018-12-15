المشدد 10 سنوات لمتهم بأحداث عنف الظاهر

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء فى طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم محمد سيد عبد المقصود فى إعادة إجراءات محاكمته في "أحداث عنف الظاهر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وبحضور شادى سيف ممثل النيابة العامة، وسكرتارية معتز مدحت.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.

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