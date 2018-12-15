  • السبت 15 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:34 م
بحث متقدم
خاشقجي

«ترامب» حريص على معاقبة قتلة «خاشقجى»

الرئيس السيسي

إحصائيات صادمة عن مرضى مبادرة 100 مليون صحة

المشدد لبائع قتل جاره بباب الشعرية

المشدد 10 سنوات لمتهم بـ"خلية مدينة نصر الثانية"

الرئيس السيسي

بث مباشر.. "السيسى" يفتتح عددًا من المشروعات التنموية

صلاح

تعليق «أديب» على فوز صلاح بلقب الأفضل فى أفريقيا

الهرم

إخلاء سبيل المتورطين فى فيديو الهرم الفاضح

صلاح

شاهد.. رد فعل فتاة رأت "صلاح" فى مستشفى ببريطانيا

سد النهضة

مهندسو "سد النهضة" بعضهم اتسجن والآخر انتحر

الزمالك

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقطن التشادي

الرئيس السيسي

الرئيس يفتتح عددًا من المشروعات اليوم.. تعرف عليها

15 يناير.. الحكم فى إعادة محاكمة متهمين بقضية "خلية طلاب حلوان"

قضايا وحوادث

محاكمة عز
محاكمة عز

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

النيابة تتلو أمر إحالة متهمي عنف الظاهر

#

غدًا إعادة محاكمة 3 متهمين بأحداث عنف الظاهر

#

محاكمه متهمين بخلية طلاب حلوان

#

تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين فى "خلية أكتوبر الإرهابية"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حجز إعادة محاكمة متهمين اثنين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية طلاب حلوان"، لـ 15 يناير للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد جماد، وأمانة سر معتز مدحت ووليد رشاد.

كانت المحكمة قضت فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازى غيابيا، وعاقبت 15 متهما آخرين غيابيًا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميًا بخلية "طلاب حلوان".

وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تنصيب «إلهام شاهين» سفيرة للتراث العربى
» سقوط شبكة دعارة فى الجيزة
» التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة القطن
» اعترافات صادمة لفتاة تحرشت بـ"ماجد المهندس"
» فنان شهير لـ متابعيه: "هسيب التمثيل وهعتزل"
» وزير الآثار يعلن اليوم تفاصيل كشف أثرى جديد بسقارة
» بالصور.. يوم هندى بالجامعة المصرية الروسية
» "المصرى" يفتتح مشواره الأفريقى عصر اليوم
» شاكيرا معرضة للحبس.. تعرف على السبب
» طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 13 درجة
» لماذا هاجم توفيق عكاشة المطرب تامر حسني؟

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • عصر

    02:41 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة