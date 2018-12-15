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قرار من وزير الداخلية بشأن استخراج جواز السفر

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عمرو محمد_متابعات

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نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها 282، السبت، قرار وزارة الداخلية رقم 1618 لسنة 2018، بشأن تعديل قيمة استخراج جواز السفر المقروء آليًا.

وجاء في نص المادة الأولى، يُحصل مبلغ ثلائمائة وخمسة وثلاثون جنيهًا مصريًا قيمة استخراج جواز السفر المقروء آليًا شاملة الرسوم الخاصة بوزارة المالية وقيمة التكلفة الفعلية لإصداره وطباعته.

ويكون الرسم حال طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف مائتين وسبعة وأربعين جنيهًا، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بموجب قوانين أخرى بإجمالي مبلغ أربعمائة وثمانية وخمسين جنيهًا وخمسين قرشًا فقط لا غير.




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