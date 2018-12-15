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سقوط شبكة دعارة فى الجيزة

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شبكة دعارة

الدعارة فى الجيزة

تمكنت مباحث الآداب العامة فى الجيزة من القبض على صاحب محل و5 فتيات لاتهامهم بتكوين شبكة دعارة، وممارسة الرذيلة مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وذكرت التحريات إلى تورط صاحب محل كوافير في تكوين شبكة دعارة متخذًا من محل الكوافير ستارًا لنشاطه.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، و5 فتيات يتولى المتهم توفير راغبي ممارسة الرذيلة معهن مقابل الحصول على مبالغ مالية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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