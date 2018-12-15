«ترامب» حريص على معاقبة قتلة «خاشقجى»

15 ديسمبر 2018 - 12:14 م

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الرئيس دونالد ترامب حريص على محاسبة قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر الماضي.

جاء ذلك بعدما صوت مجلس الشيوخ بالإجماع، الخميس، لصالح قرار يحمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسئولية مقتل خاشقجي.

وأضاف بومبيو في تصريحات أدلى بها من مقر الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن "الرئيس ترامب واضح للغاية حول أهمية محاسبة من قتلوا خاشقجي".

وحول تصويت مجلس الشيوخ، قال بومبيو: "نحن دائمًا نحترم ما تفعله السلطة التشريعية، ونحن على اتصال دائم بأعضاء الكونجرس لنفهم مخاوفهم".

وأضاف: "نبذل قصارى جهدنا لتوضيح وجهة نظرنا بشأن سياسات إدارتنا، وكيف أنها السياسات الصحيحة لبلادنا وأمنها".

وتابع قائلاً: "هناك خطر حقيقي على الولايات المتحدة، ستذكرون أن الإيرانيين وأجهزتهم قتلوا المئات من الجنود الأمريكيين. والرئيس ترامب عازم على التأكد من أننا نحمي أمريكا، مع محاسبة كل أولئك الذين ارتكبوا القتل الشنيع لخاشقجي".

وصدق مجلس الشيوخ الأمريكي، بالإجماع على قرار يحمل محمد بن سلمان مسئولية قتل خاشقجي، كما صوت المجلس لصالح مشروع قانون لـ"سحب" دعم الولايات المتحدة للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

وأثارت جريمة قتل الصحفي السعودي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبرالماضي؛ غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أعلنت الرياض أنه تم تقطيع جثة خاشقجي، إثر فشل مفاوضات لإقناعه" بالعودة إلى المملكة ".