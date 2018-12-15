أول تعليق من «كاف» على فوز صلاح بالأفضل فى أفريقيا

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علق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تتويج النجم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي ".

وقال "كاف" عبر موقعه الرسمي: "صلاح يحتفظ بجائزة الأفضل في أفريقيا للعام الثاني على التوالي ".

وأضاف تقرير الاتحاد الأفريقي أن صلاح حقق العديد من الإنجازات هذا العام مع ليفربول والمنتخب الوطني الذي سجل هدفيه في كأس العالم الأخيرة بروسيا.

وتابع: "سجل صلاح 44 هدفا فى 52 مباراة لعبها مع ليفربول الموسم الماضي، وهو الأول له فى ميرسيسايد بعد انضمامه للفريق من روما وساعده فى الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ".

واختتم "كاف" تقريره: "في وقت سابق من عام 2018، حصد صلاح جائزتي أفضل لاعب فى العام من النقاد والجماهير، كما فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي من الكاف عام 2017 وتواجد أيضًا بالقائمة النهائية للمرشحين للجائزة هذا العام والتي سيتم الإعلان عنها في يناير ".

وكان صلاح تفوق على منافسيه الأربعة في جائزة "بي بي سي" وهم: خاليدو كويبالي، مدافع منتخب السنغال ونادى نابولى الإيطالى، مهدى بن عطية، مدافع منتخب المغرب ونادى يوفنتوس الإيطالى، ساديو ماني، لاعب منتخب السنغال ونادى ليفربول الإنجليزي، وتوماس بارتي، لاعب منتخب غانا وفريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

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