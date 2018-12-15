هل تلعب روسيا دورًا فى تأجيج احتجاجات "السترات الصفراء"؟

15 ديسمبر 2018 - 12:37 م

سلطت بعض الصحف والتقارير الغربية الضوء على احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا، مشيرين إلى أن هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض المواطنين على التظاهر ضد الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، وأن هذه الحسابات لها علاقة وثيقة بروسيا.

وتحت عنوان "تحقيقات فرنسية لكشف الدور التي تلعبه موسكو مع السترات الصفراء"، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن عندما ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كمرشح قيادي في عام 2017، استهدفت حملته موجات من محاولات القرصنة التي ربطها باحثو الأمن السيبراني بموسكو.

والآن، تحقق أجهزة الأمن الفرنسية في أي دور للكرملين في نشاط وسائل التواصل الاجتماعية، في تضخيم حركة السترات الصفراء ونشر المعلومات المضللة عنها، مما ساعد الاحتجاجات على أن تصبح التهديد الأكثر خطورة على رئاسة "ماكرون" الشابة.

بينما قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن مجموعة من الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تعمل على الدفع باتجاه الفوضى في فرنسا وإن تلك الحسابات متصلة بروسيا.

وأضافت الصحيفة، في تقريرها، إن حسابات وهمية تعمل لنشر الغضب في العالم الافتراضي الفرنسي، في ظل ما تعيشه فرنسا من احتجاجات.

وأكدت الصحيفة في التحقيق الذي نشرته أن "مئات الحسابات المتصلة بروسيا تعمل على تضخيم الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا بشكل مبالغ به في أغلب الأحيان".

وأشارت الصحيفة إلى وجود نحو 200 حساب على منصة تويتر، واصفة تلك الحسابات بـ"النشيطة" حيث نشرت نحو 1600 تغريدة يوميًا منذ بدء الاحتجاجات في فرنسا.

واستندت الصحيفة في تحقيقها على تقرير آخر، أصدره خبراء يعملون لصالح شركة "نيو نولدج" الأمريكية المتخصصة في الأمن الرقمي، إذ يقول المختصون إن "الحسابات تعمل على نشر الأخبار الكاذبة".

من جنبه، يعتقد ريان فوكس، أحد مؤسسي "نيو نولدج" أن يكون "تضخيم الانقسام الفرنسي هو الهدف الروسي المنشود، خصوصًا من ناحية تصوير السياسيين الفرنسيين كنخبة منفصلة تمامًا عن واقع العمال".

ونوه "فوكس" بأن الشبكة الروسية لم تكن هي السبب في بدء تحرك "السترات الصفراء" لكنها تستغل الواقع الفرنسي لإشعال الأمر وزيادة خطورته.

وأضاف أن شركته تمتلك الأدلة الكافية على أن مجموعة من الحسابات الروسية المنشأ تحاول إثارة بعض التوترات في فرنسا، كنشر بعضها خبرًا كاذبًا مفاده أنه سيكون بإمكان الجزائريين أن يأتوا إلى فرنسا لتلقي العلاج المجاني قريبًا.

في المقابل، نفت موسكو الإدعاءات التي أفادت بأن روسيا تدعم احتجاجات فرنسا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريح للصحفيين، إن "الادعاءات بخصوص دعم روسيا للاحتجاجات بفرنسا، لا تعكس الحقيقة".

وأوضح "بيسكوف": "إن الاتهامات الموجهة ضد روسيا ليست سوى افتراءات"، مؤكدًا "أنهم لم ولن يتدخلوا في الشؤون الداخلية لأي بلد، بما فيها فرنسا".

وتابع: "نبدي احترامًا لسيادة فرنسا، ونبذل جهودًا من أجل تطوير علاقاتنا الثنائية".

وتشهد فرنسا، منذ 17 نوفمبر الماضي، احتجاجات يرتدي المشاركون فيها "سترات صفراء"، وتعتبر الأعنف في الدولة الأوروبية منذ سنوات.