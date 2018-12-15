بالفيديو.. معمل لإنتاج سموم العقارب والثعابين

15 ديسمبر 2018 - 12:48 م

أكد الدكتور أحمد الخواجة صاحب أول معمل لتفريخ العناكب والعقارب في الشرق الأوسط، أنهم حاليًا يعملون علي إنشاء مركز لاستخراج السموم من العقارب والثعابين وبدلاً من أن تستورد الدول الأجنبية منهم هذه الزواحف لاستخراج سمومها وتجفيفها سيقومون هم باستخراجها وتصديرها لهم، خاصة أنه يتم الاستعانة بعائلة طلبة في هذا المجال.



وأشار إلى أن مصر ستكون رائدة في هذا المجال وستكون أيضًا أو دولة عربية تنتج السموم، إلا أنه حاليًا الإجراءات الورقية هي التي تؤخر البداية متمنيًا أن يكون هذا علي منتصف العام القادم، مشيرًا إلى أن موسم تصدير الزواحف يبدأ من أول شهر 4 حتى نهاية شهر 9.

وأنهي كلمته بأن أحلامه تكمن في أن يحصل علي مكان أكبر حتى يستطيع أن يكمل أحلامه بإنشاء مركز سموم كبير وأن يكبر معمل التفريخ الخاص به، ويتمني أن توفر له الدولة احتياجاته من خلال اقساط يلتزم بسدادها وانه مستعد لأي إجراءات أو أوراق مطلوبة.