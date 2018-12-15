مميش يشارك فى ماراثون لدعم القناة اقتصاديًا

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شارك الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أمس، الجمعة، مواطنين فى ماراثون "هانزور قناة السويس.. ونستثمر فيها"، والذي نظمه النادي العام برئاسة المهندس محمد عبد العظيم، بالتعاون مع مجلة "حواء"، وذلك بحضور ومشاركة عدد من الكتاب والصحفيين واللواء محمد علي، مدير أمن الإسماعيلية  وعدد من أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة ولفيف من الشخصيات العامة ومجلس إدارة النادي العام.

وقال المهندس محمد عبد العظيم إن النادي العام حريص على تنظيم مثل هذه النشاطات والفعاليات التي تضيف إلى قناة السويس والمنطقة، موجهًا الشكر للحضور الكريم المشاركين في الماراثون، وفي مقدمتهم الأستاذة سمر الدسوقي، رئيس تحرير مجلة "حواء"، مؤكدًا أن هذه الأنشطة تزيد من الانتماء والتلاحم بين أفراد المجتمع وتعمل على مجابهة ضغوط العمل.

وانطلق الماراثون من الصالة المغطاة "2" التابعة لهيئة قناة السويس، وصولاً إلى نادي الشاطئ ثم القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة لمشاهدة حجم الإنجاز الذي تحقق على يد أبناء الشعب المصري على أرض الواقع.

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