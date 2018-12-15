السيسي: "والله اللي بيحصل في مصر غير مسبوق"

15 ديسمبر 2018 - 01:16 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة عندما تنفذ مشروعًا يكون متكاملاً، وملتزم بالمعايير الصحية، ويحافظ على البيئة.

وقال "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية، إن مسئولي وزارة الري، والزراعة، والمحافظين يجب أن يعلموا أن مشروعات تطوير البحيرات مشروعات قومية، وليس الهدف منها إلحاق الأذية بالمزارعين، مؤكدًا أن الدولة قادرة على تنفيذ مزارع سمكية.

وأَضاف الرئيس: "والله اللي بيحصل في مصر غير مسبوق وفيه كرم من ربنا"، مناشدًا المحافظين الموجودين حول بحيرة المنزلة أن يساعدوا في تطوير البحيرة.

ويفتتح الرئيس عددًا من المشروعات القومية في مجال المياه والإسكان الاجتماعي، ومعالجة مياه الصرف الصحي، بحضور عدد من الوزراء، والمسئولين.