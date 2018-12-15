» قرار رئاسى بشأن كنيسة فى مدينة أهالينا 2

15 ديسمبر 2018 - 01:31 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، أوامره بتنفيذ كنيسة فى مدينة أهلينا 2 الجديدة بمحافظة القاهرة، قائلاً: "ده توجيه وأرجو الموضوع ده ميفتناش تانى.. ده أمر علشان نحققه".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، مشروعى المحروسة 1 و2، بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطن المصرى.

ويضم مشروع المحروسة (1) 3168 وحدة سكنية ومشروع المحروسة (2) يضم 1608 وحدة سكنية، و المشروع مقام على مساحة 50 فدانًا بمدينة السلام وتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، ويضم عددًا من المحال والمكاتب والوحدات الخدمية والإدارية لخدمة سكان المنطقة.