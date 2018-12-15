الرئيس السيسى يحرج محافظ القاهرة

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عبد الفتاح السيسي

اللواء خالد عبد العال

الاسكان الاجتماعى

استفسر الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى عدد من الأسئلة من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حول دخل المحافظة والمنشآت التى تمت من كبارى ووحدات سكنية، حيث التزم محافظ القاهرة الصمت.

وقال السيسي: "تعرف إيراداتك قد إيه يا سيادة المحافظ؟"، وأضاف الرئيس، :"تصدق بالله أنا أعرف كل حتة في مصر بتدخل فلوس قد إيه.. ده شغل".

ووجه الرئيس تساؤلًا للمحافظ: "اتعملك كام كوبري في الـ4 سنين اللي فاتوا؟..أنا مقصدش أحرجك"، فيما بدى على المحافظ عدم معرفته بالإجابة.

وقال الرئيس إنه يجب على المسئول أن يكون ملمًا بكل شيء داخل نطاق محافظته للرد على جميع الأسئلة ووضع الحقائق كاملة أمام المواطن.

جاء ذلك على هامش افتتاح الرئيس، مشروع الإسكان الاجتماعي "أهالينا 1"، وآخرين في مدينة بدر وأبو رديس بجنوب سيناء.

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