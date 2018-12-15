  • السبت 15 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:26 م
بحث متقدم
السيسي خلال افتتاجه مشروعات تنموية

«السيسي»: ما نقدمه للمواطنين لا تفعله دولة في العالم

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر

قطر:"التعاون الخليجي" بلا حول ولا قوة

نائب العام

«النائب العام» يصدر بيانا بشأن قتل شرطي لقبطيين في المنيا

البرادعي

«البرادعي» يطرح روشتة لحل أزمة التعليم

تواضروس

أول تعليق من «تواضروس» على حادث كنيسة المنيا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس لـ قائد المنطقة المركزية: "فين الكنيسة يا عماد"

مقتل قائد شرطة شبيلي الوسطى جنوبي الصومال

مقتل وإصابة 81 شخصا فى اشتباكات بإثيوبيا

السيسي

الرئيس السيسى يحرج محافظ القاهرة

صورة الخبر

هل تلعب روسيا دورًا فى تأجيج احتجاجات "السترات الصفراء"؟

محاكمة متهميين

إدراج 319 متهمًا على قوائم الكيانات الإرهابية

الصحة تبدأ حملة لتنظيم الإنجاب بـ6 محافظات

آخر الأخبار

حملات تنظيم الانجاب
حملات تنظيم الانجاب

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

"الصحة": انتهاء المسح الطبي الشامل لـ10 ملايين مصري

#

حملة فيروس "سي" تحذر من الكشوفات خارج مقراتها

#

"معاك في المُُرة قبل الحلوة".. مبادرة لبيع البطاطس بـ5 جنيهات

#

150 مليون جنيه تكلفة وسائل منع الحمل سنويًا

قررت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى قطاع السكان وتنظيم الأسرة إطلاق حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فى 6 محافظات بالمجان، وذلك بداية من يوم الأحد 16 ديسمبر الحالى وتستمر لمدة 10 أيام .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان فى بيان له اليوم أن المحافظات المستهدفة هى الجيزة والغربية والشرقية والدقهلية والمنيا وقنا، حيث تنظم الحملات بالتنسيق مع المحافظين ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وبمشاركة الجهات المعنية بالقضية السكانية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبى.

وأشار مجاهد إلى أن تنظيم تلك الحملات يأتى فى إطار إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق النائية والمحرومة من الخدمة وللفئات الأكثر احتياجًا وخاصة الريف، وحرصًا على تلبية الاحتياجات غير الملباة للمجتمع.

بدورها، أوضحت الدكتورة سحر السنباطى، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أنه سوف يتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصرف الأدوية بالمجان من خلال العيادات الثابتة، والمتنقلة، والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، لافتة إلى أنه سيتم استهداف الإدارات ذات المؤشرات المتدنية من حيث الخصائص السكانية ومعدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة وارتفاع معدلات المواليد.

وأضافت أنه سيتم الاستعانة بأخصائيين أمراض نساء وتوليد لإجراء الكشف الطبي علي المنتفعات، وتقديم خدمات المشورة والصحة الإنجابية، بما في ذلك تركيب وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول مثل اللولب والكبسولة، وكذلك للتعامل مع الحالات الخاصة التي تحتاج إلي مزيد من المهارات، مشيرة الى انه سوف يشارك في الحملة فرق عمل من التمريض مدربة علي تقديم خدمات ومشورة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية إلى جانب خدمات متابعة الحمل والسونار وكشف الباطنة والأطفال وذلك من خلال العيادات المتنقلة.

وأشارت “السنباطى” إلى أنه سوف يواكب تنفيذ الحملة تقديم العديد من الأنشطة الإعلامية الموسعة من ندوات إعلامية ولقاءات جماهيرية في المحافظات الستة، وذلك لرفع الوعي الصحي والترويج لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة، وأهمية المباعدة بين الولادات علي صحة الأم والطفل.

وأردفت “السنباطى”، أنه تم تكثيف عمل الرائدات الريفيات لعمل حصر بالسيدات غير المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة، وذلك لاستهدافهن من خلال الزيارات المنزلية للترويج للحملة والخدمات المقدمة ولجذبهن لأماكن تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة.

ونوهت ”السنباطى”، أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة للتنسيق مع الشركاء من التعليم والأوقاف والأزهر والجمعيات الأهلية والمجالس القومية والمحليات بهدف تحقيق التكامل وتذليل كافة الصعوبات في تنفيذ الحملة بما يضمن النجاح في الوصول لكافة الفئات المستهدفة، هذا ومن المتوقع أن تأتى الحملة التنشيطية بتأثير إيجابى فى جذب منتفعات جدد لخدمات تنظيم الأسرة وتحسين المؤشرات من رفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة، وخفض الاحتياجات غير الملباة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مستقبل وطن: مصر لديها رئيس يقاتل من أجل مصلحة الدولة
» «النائب العام» يصدر بيانا بشأن قتل شرطي لقبطيين في المنيا
» "الرئيس" يوجه رسالة للشعب المصري
» قرار رئاسى بشأن كنيسة فى مدينة أهالينا 2
» تفاصيل استثمار أغنى رجل أعمال زيمبابوي فى مصر
» «سيد البلد» يبدأ استعداداته لـ «ذئاب الجبل»
» هذا ما قالته وزيرة الصحة عن "فيروس سي"
» تنصيب «إلهام شاهين» سفيرة للتراث العربى
» سقوط شبكة دعارة فى الجيزة
» التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة القطن
» اعترافات صادمة لفتاة تحرشت بـ"ماجد المهندس"

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • مغرب

    04:59 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة