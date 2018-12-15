قطر:"التعاون الخليجي" بلا حول ولا قوة

15 ديسمبر 2018 - 04:04 م

قال وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، السبت، إن مجلس التعاون الخليجي وأمينه العام عبداللطيف بن راشد الزياني، "بلا حول ولا قوة".

وأضاف الوزير القطري، في كلمة خلال منتدى الدوحة الـ 18 أن "التحالفات الإقليمية بحاجة لإعادة تشكيل، وأن الأمر يتطلب وضع مبادئ جديدة للإدارة".

وتابع قائلاً " بالنظر إلى أزمة مجلس التعاون، يدرك الجميع أنها أزمة لا أساس لها، ومستندة لأكاذيب وتلفيق الأخبار ونشر بروباغندا لخلق الذعر بين الناس".

ولفت إلى أنه "في الأشهر الأخيرة شهدنا عناداً كبيراً، فلا حوار يجمعنا بالدول الأخرى من مجلس التعاون".

وحول مواقف الغرب والولايات المتحدة من الأزمة الخليجية قال آل ثاني "نتفهم أن هذه الدول ومصالحها مرتبطة باستقرار مجلس التعاون، إلا أننا رأينا في بداية الحصار كيف أن الغرب مستعد للتخلي عن قيمه التي طالما روج لها، بما في ذلك التغاضي عن أي انتهاكات حقوقية".

وأضاف لم يعجبنا موقف الغرب والولايات المتحدة من الأزمة الخليجية حيث أنهم لم يشجعوا على حل المشاكل الناجمة عنها".

ونوّه "قد استمرينا في مسارنا، وأوجدنا مسارات تجارية وملاحية مختلفة، وواكبنا النمو الاقتصادي، ولكن الجانب الاجتماعي (من تداعيات الأزمة) ما يزال قائما".

وأوضح أن "الجرح صار عميقا جدا بين شعوب المنطقة، ولم يكن سهلا تضميد الجراح سريعا، لكننا نؤمن أن الحوار من شأنه أن يردم الهوة ويعيد الحوار، وتجتمع الدول مجددا في مواجهة المصاعب".

وأردف بالقول "لم نر الكثير من الجهود التي تشجع لحل المشاكل الاجتماعية وتشرذم العائلات، ولا نزال نعول على منطقتنا لاحتواء الوضع وحله، ونحن نثمن الوساطة التي يقوم بها أمير الكويت وجهوده الجبارة، ونعول على رشد الدول الأخرى لتخطي الأزمة".

وأكد أن "الحوار هو مفتاح تحقيق السلام والاستقرار؛ ونحن نؤمن إيمانا راسخا بأن الحوار مع دول الحصار مبني على الاحترام المتبادل الذي من شأنه أن ينهي الأزمة بالمنطقة".

وتشهد منطقة الخليج أزمة بدأت منتصف 2017 عقب قطع السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر.