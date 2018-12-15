  • السبت 15 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:25 م
بحث متقدم
السيسي خلال افتتاجه مشروعات تنموية

«السيسي»: ما نقدمه للمواطنين لا تفعله دولة في العالم

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر

قطر:"التعاون الخليجي" بلا حول ولا قوة

نائب العام

«النائب العام» يصدر بيانا بشأن قتل شرطي لقبطيين في المنيا

البرادعي

«البرادعي» يطرح روشتة لحل أزمة التعليم

تواضروس

أول تعليق من «تواضروس» على حادث كنيسة المنيا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس لـ قائد المنطقة المركزية: "فين الكنيسة يا عماد"

مقتل قائد شرطة شبيلي الوسطى جنوبي الصومال

مقتل وإصابة 81 شخصا فى اشتباكات بإثيوبيا

السيسي

الرئيس السيسى يحرج محافظ القاهرة

صورة الخبر

هل تلعب روسيا دورًا فى تأجيج احتجاجات "السترات الصفراء"؟

محاكمة متهميين

إدراج 319 متهمًا على قوائم الكيانات الإرهابية

في الإسكان الاجتماعي..

«السيسي»: ما نقدمه للمواطنين لا تفعله دولة في العالم

آخر الأخبار

السيسي خلال افتتاجه مشروعات تنموية
السيسي خلال افتتاجه مشروعات تنموية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

مقتل 11 صوماليًا في اشتباكات مسلحة بمدينة بيدوة

#

مكتشف "صلاح" يكشف مفاجأة مدوية عن سبب حزنه عند إحراز الأهداف

#

الفِيزْيَاءُ .. مِنْ الفِتْنَةِ الصَّامِتَةِ إلى هَوَسِ الأسْئِلَةِ

#

هكذا انتصرت الأمم المتحدة للنقاب والمنتقبات

العالم

السيسي

المواطنين

الاسكان الاجتماعى

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بتشييد كنيسة في مشروع أهالينا وعدم نسيان ذلك مستقبلا في مشروعات الإسكان الجديدة، كما طالب الرئيس بعرض فيلم يوضح للمواطنين شكل ومخاطر البناء بشكل عشوائي بعيدًا عن تخطيط الدولة، مستنكرًا شكل وبيئة المناطق الخطرة التي يسكن بها البعض من المواطنين.

وأضاف خلال افتتاحه عددًا من المشاريع القومية اليوم السبت: «والله ما حد إدى المواطنين شقق سكنية كاملة المرافق في العالم كله إلا مصر».

وقال: «إحنا عايزين نمنح المواطنين حياه ترقى بهم وأولادهم»، موجها الشكر للبنك الأهلي والبنك المركزي والبنوك الأخرى التي أسهمت في الإسكان والانتهاء من قوائم الانتظار.

كما طالب الرئيس السيسي، اللجنة المشكلة من الوزارات والهيئات بإعداد عقد نموذجي لإلزام سكان مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمناطق غير الآمنة بعدم التصرف في الوحدات السكنية بعد استلامها حيث يكون للعقد سلطة قانونية ملزمة.

وأضاف أنه لا يوجد أحد في العالم يهتم بتطوير العشوائيات لإيواء 250 ألف أسرة إلا في مصر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مستقبل وطن: مصر لديها رئيس يقاتل من أجل مصلحة الدولة
» «النائب العام» يصدر بيانا بشأن قتل شرطي لقبطيين في المنيا
» "الرئيس" يوجه رسالة للشعب المصري
» قرار رئاسى بشأن كنيسة فى مدينة أهالينا 2
» تفاصيل استثمار أغنى رجل أعمال زيمبابوي فى مصر
» «سيد البلد» يبدأ استعداداته لـ «ذئاب الجبل»
» هذا ما قالته وزيرة الصحة عن "فيروس سي"
» تنصيب «إلهام شاهين» سفيرة للتراث العربى
» سقوط شبكة دعارة فى الجيزة
» التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة القطن
» اعترافات صادمة لفتاة تحرشت بـ"ماجد المهندس"

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • مغرب

    04:59 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة