«السيسي»: ما نقدمه للمواطنين لا تفعله دولة في العالم

15 ديسمبر 2018 - 04:13 م

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بتشييد كنيسة في مشروع أهالينا وعدم نسيان ذلك مستقبلا في مشروعات الإسكان الجديدة، كما طالب الرئيس بعرض فيلم يوضح للمواطنين شكل ومخاطر البناء بشكل عشوائي بعيدًا عن تخطيط الدولة، مستنكرًا شكل وبيئة المناطق الخطرة التي يسكن بها البعض من المواطنين.

وأضاف خلال افتتاحه عددًا من المشاريع القومية اليوم السبت: «والله ما حد إدى المواطنين شقق سكنية كاملة المرافق في العالم كله إلا مصر».

وقال: «إحنا عايزين نمنح المواطنين حياه ترقى بهم وأولادهم»، موجها الشكر للبنك الأهلي والبنك المركزي والبنوك الأخرى التي أسهمت في الإسكان والانتهاء من قوائم الانتظار.

كما طالب الرئيس السيسي، اللجنة المشكلة من الوزارات والهيئات بإعداد عقد نموذجي لإلزام سكان مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمناطق غير الآمنة بعدم التصرف في الوحدات السكنية بعد استلامها حيث يكون للعقد سلطة قانونية ملزمة.

وأضاف أنه لا يوجد أحد في العالم يهتم بتطوير العشوائيات لإيواء 250 ألف أسرة إلا في مصر.