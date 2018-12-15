الأمن يعيد سيارة مسروقة بروض الفرج

15 ديسمبر 2018 - 04:32 م

أعادت الأجهزة الأمنية في القاهرة سيارة مُبلغ بسرقتها في منطقة روض الفرج، وألقت القبض على متهمين بالسرقة، أخفيا السيارة في منطقة الوراق في الجيزة.

كان قد تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بالقاهرة من «هالة م. ف.» مدرسة، ومقيمة بدائرة القسم باكتشافها سرقة السيارة ملكها حال توقفها أسفل العقار سكنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمحل الواقعة تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلٍ من «محمد أ. ع.» 28 سنة، سبق اتهامه في 4 قضايا آخرهم «سرقة»، و«أحمد م. س.» 29 سنة، سبق اتهامه في 4 قضايا آخرهم «مخدرات»، مقيمان دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما، وبحوزتهما 4 مفاتيح سيارات مصطنعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة الوراق بالجيزة، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



