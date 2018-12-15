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«مدبولي» يكشف حجم إنجازات «السيسي»

الحياة السياسية

مدبولي
مدبولي

محمد فضل- متابعات

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مصطفى مدبولى

إنجازات

كشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن عدد المشروعات التي تم إنجازها في البلاد منذ يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، أي منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه.

وقال مدبولي إنه "تم إنجاز 8278 مشروعا قوميا منذ يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، بحجم استثمارات 1.6 تريليون جنيه مصري".

وتحدث مدبولي خلال افتتاح السيسي مشروعات الإسكان والمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، في منطقة الجبل الأصفر بمحافظة القليوبية، اليوم السبت.

واعتبر مدبولي أن تنفيذ هذه المشروعات في هذه الفترة "خلق ملايين فرص العمل"، التي "وصلت بالاقتصاد المصري إلى جودة عالية أشعرت المواطن بفرق".

وأشار مدبولي إلى نجاح الحكومة في كسر معدلات البطالة لما دون 10 بالمئة، مستهدفة أن يصل إلى أقل من 8 بالمئة.

وجاءت كلمة مدبولي في إطار جولة تفقدية للرئيس المصري، افتتح خلالها ما يزيد ما يقرب من 5 آلاف وحدة سكنية في إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات، وعدد من مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي.



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