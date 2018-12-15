الأهلي يستعيد الثلاثي المصاب أمام النجوم

15 ديسمبر 2018 - 04:37 م

ينتظم الثلاثي أحمد فتحي ووليد أزارو وعلي معلول، لاعبو الأهلي، في مران فريقهم اليوم السبت، على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة النجوم، ضمن مؤجلات بطولة الدوري العام.

وشارك الثلاثي في مران مجموعة اللاعبين الذين غابوا عن مواجهة جيما الإثيوبي التي أقيمت أمس، بعد تعافيهم من الإصابة، ومن المنتظر أن يعود الثلاثي للمران مع الفريق لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يرغب محمد يوسف، المدير الفني المؤقت، في الاستعانة ببعض العناصر العائدة من الإصابة كما أكد أمس عقب مواجهة جيما.

ويلتقي الأهلي مع النجوم يوم الإثنين المقبل، في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الثاني عشر في بطولة الدوري العام.



