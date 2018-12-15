«الأرصاد»: طقس معتدل على كافة الأنحاء غدًا

15 ديسمبر 2018 - 04:40 م

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقس مائل للدفء على شمال البلاد، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، دافئ على باقي الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أقصى الغرب كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون:

القاهرة 12- 20

الإسكندرية 12 – 21

قنا 8 – 24

الأقصر 8 –25

وأسوان 10– 25



