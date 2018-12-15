  • السبت 15 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:19 م
بحث متقدم
سلع تموينية

10 ملايين جنيه غرامة التلاعب بالأسعار

خاشقجي

الأمم المتحدة: تحقيق السعودية بشأن خاشقجي غير كافٍ

انتحار فتاة بسوهاج لتكرار فسخ الخطوبة

انتحار مواطن تحت عجلات القطار بمحطة شبرا الخيمة

أرشيفية

واشنطن أوقفت حربًا خليجية على قطر

الجماعة الاسلامية

الاستقالات من «البناء والتنمية».. الجنازة حارة والميت «مفيش»

مواجهات مخيم الأمعري برام الله

إصابة 73 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال برام الله

السيسي خلال افتتاجه مشروعات تنموية

«السيسي»: ما نقدمه للمواطنين لا تفعله دولة في العالم

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر

قطر:"التعاون الخليجي" بلا حول ولا قوة

وزير التموين

«التموين» تعلن قبول تظلمات 133 ألف بطاقة

شعار سفارة إسرائيل في مصر

إسرائيل تُعين يهوديًا من أصل مصري رئيسًا لـ«إنستجرام»

«الأرصاد»: طقس معتدل على كافة الأنحاء غدًا

الصفحة الأخيرة

الأرصاد
الأرصاد

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

غدًا.. طقس مائل للدفء شديد البرودة ليلًا

#

«الأرصاد»: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

#

غدًا طقس معتدل على القاهرة صباحًا وشديد البرودة ليلًا

#

الأرصاد تحذر من كثافة الشبورة غدًا

درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقس مائل للدفء على شمال البلاد، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، دافئ على باقي الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أقصى الغرب كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون:

القاهرة  12- 20

الإسكندرية  12 – 21

قنا 8 – 24

الأقصر 8 –25

وأسوان 10– 25



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اعتقال 50 محتجًا من السترات الصفراء في بروكسل
» «حماس» للاحتلال: هدم المنازل لن يكسر إرادة شعبنا
» مونديال الأندية.. بث مباشر لمباراة الترجي والعين
» "أوبك" تعوِّض نقص النفط الإيراني وتتوقع انخفاض الطلب
» 11 قتيلًا في اشتباكات بكشمير بين قوات هندية ومسلحين
» انخفاض أسعار الذهب جنيهين
» الكونفدرالية.. «جروس» يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة القطن
» «ترامب» يعلن استقالة وزير داخليته بسبب فساد مالي
» البلجيكي «يانوفيسكى» مديرًا فنيًا للإسماعيلي
» بلاغ يكشف حقيقة أكاديمية «الضيافة الجوية» الوهمية
» مونديال الأندية.. كاشيما يضرب موعدًا مع ريال مدريد

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • عشاء

    06:29 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة