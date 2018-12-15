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فيديو..

حقيقة احتضان سعودية لمغنٍ في حفل بالرياض

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احتضان سعودية لمغني في حفل بالرياض
احتضان سعودية لمغني في حفل بالرياض

محمود أبوسعد

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السعودية

احتضان

نشر الصحفي اليمني عباس الضالعي، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصير "تويتر"، لفتاة تحتضن مغنيًا إسبانيًا، زاعما أن ذلك حدث في حفل أقيم أول أمس الخميس في العاصمة السعودية الرياض.

وقال "الضالعى"، "حفلة المغني الأمريكي إنكري بالرياض أمس وفتاة سعودية لم تستطع تمالك نفسها قفزت عليه تحتضنه بل أطبقت على جسمه كله بفخذيها على وسطه ويديها على رقبته وتشم صدره، وحين جاء الأمن منعهم الفنان من التدخل وغادر بها خلف الستار".

التغريدة، أثارت موجة غضب واسعة بين المغردين السعوديين، خاصة بعد أن تخطت آلاف التفاعلات، وردت حسابات سعودية على الصحفي اليمني، بالفيديو الأصلي للواقعة.

واتضح أن المغني الأسباني غنى فعلا في حفل بالسعودية أول أمس الخميس، في 13 ديسمبر الجاري، ضمن مهرجان الفورمولا الذي يحمل اسم سباق "السعودية للفورمولا إي – الدرعية 2018"، والذي سيُقام للمرّة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في الرياض، ولكن فيديو الفتاة مع المغني ليس لفتاة سعودية ولا كان أصلا في أرض الحرمين الشريفين، بل هو حفل قديم كما اتضح من تاريخ نشر الفيديو على موقع يوتيوب، حيث نشر في تاريخ 18 من شهر يونيو من عام 2016 ، وكان في أذربيجان وليس السعودية، ولم يكن من الحفل الذي أعلن عنه  الضالعي في تغريدته.

وعلق مغرد بقوله: "يقول المولى عز وجل : إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ"

وقال آخر: "ما أجمل أن نتحرى المصداقية فيما ننشر حتى وإن تعلق الأمر بمن نكره من البشر أو ممن نختلف معهم".



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