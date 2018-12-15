إصابة 7 أشخاص في حادثي تصادم بالطريق الإقليمي

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أصيب 7 أشخاص في حادثي تصادم بالطريق الإقليمي نزلة شما، نتيجة اصطدام أكثر من سيارة بسبب الشبورة المائية.
في الحادث الأول أصيب السيد على محمد على «55 سنة- من أشمون»، باشتباه ما بعد الارتجاج، و«برهان فايز حرحش- 24 عامًا- من شبرا بخوم» بكدمة بالصدر مع اشتباه كسر بالقدم اليسرى، و«فارس السيد خاطر 27 سنة- من شبرا بخوم»، باشتباه كسر في العمود الفقري، و«طارق يوسف خليل- شبرا بخوم» باشتباه كسر بالذراع الأيمن مع كدمة بالصدر.
وفي الحادث الثاني تم نقل مصاب واحد لمستشفى أشمون وهو «أيمن رمضان البنا- 40 سنة- من العراقية الشهداء»، باشتباه كسر بالساق اليمنى مع اشتباه كسر بالضلوع، واثنين آخرين، وتم نقل المصابين لمستشفى الباجور.أصيب 7 أشخاص في حادثي تصادم بالطريق الإقليمي نزلة شما، نتيجة اصطدام أكثر من سيارة بسبب الشبورة المائية.
في الحادث الأول أصيب السيد على محمد على «55 سنة- من أشمون»، باشتباه ما بعد الارتجاج، و«برهان فايز حرحش- 24 عامًا- من شبرا بخوم» بكدمة بالصدر مع اشتباه كسر بالقدم اليسرى، و«فارس السيد خاطر 27 سنة- من شبرا بخوم»، باشتباه كسر في العمود الفقري، و«طارق يوسف خليل- شبرا بخوم» باشتباه كسر بالذراع الأيمن مع كدمة بالصدر.
وفي الحادث الثاني تم نقل مصاب واحد لمستشفى أشمون وهو «أيمن رمضان البنا- 40 سنة- من العراقية الشهداء»، باشتباه كسر بالساق اليمنى مع اشتباه كسر بالضلوع، واثنين آخرين، وتم نقل المصابين لمستشفى الباجور.
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