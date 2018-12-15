قناة السويس تتوقع إيرادات بقيمة 6 مليارات دولار بنهاية 2018

15 ديسمبر 2018 - 05:53 م

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن عائدات الملاحة على وشك الوصول إلى 6 مليارات دولار خلال 2018، مقابل 5.3 مليار دولار خلال 2017، بزيادة 721 مليون دولار بنسبة 13.7%.



وأكد مميش في تصريحات له أن إحصائيات الملاحة سجلت وصول عائدات قناة السويس إلى 5.6 مليار دولار خلال العام المالي 2017/2018 مقابل 5 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي 2016/2017، بزيادة 600 مليون دولار بنسبة 12%.



في سياق آخر قالت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بالقناة، في بيان، إن اللواء عبدالقادر درويش، نائب رئيس الهيئة، عرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة خلال معرض التجارة الإفريقي.



وأشار إلى حوافز المنطقة وإعفاءاتها واتفاقيات التجارة التي تتمتع بها المنطقة مع عدد من الدول الإفريقية والأوروبية وأمريكا، الأمر الذي يعطي المنطقة معاملة تفضيلية لكثير من المنتجات، ويسهل عملية وصولها لعدد كبير من الدول حول العالم.





